Умер актер сериала «Невский» Михаил Ложкин

Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра кукол, где служил артист.
«Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем, когда», — говорится в сообщении.
Дата и время похорон будут объявлены позже, причина смерти не уточняется.
У Ложкина остались супруга и маленький сын.
Актер окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Он служил в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге. Ложкин был задействован в большинстве постановок театра. За время работы на театральной сцене артист получил несколько наград, в том числе Молодежную премию Санкт-Петербурга в области художественного творчества и Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Помимо работы в театре, Ложкин появился в нескольких кинопроектах. Актера можно увидеть в сериалах «Невский. Проверка на прочность», «Ветеран», «Условный мент-2», «Анонимный детектив», «Великолепная пятерка-4».