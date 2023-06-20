Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев принес извинения полицейскому за показанный средний палец после отмены концерта в Новосибирске. Об этом сообщает РБК.

Музыкант заявил, что из-за отмены выступления был «в крайне нервном состоянии» и показал полицейскому, который находился при исполнении, непристойный жест.

«Чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку, но делаю это еще раз публично», - заключил он.

Концерт, о котором идет речь, должен был состояться в феврале в одном из клубов Новосибирска. Перед началом концерта в клуб прибыли полицейские и пожарные, которые сообщили о задымлении в здании, выступление было отменено.

Кортнев во время разговора с полицейскими показал одному из них средний палец. Музыканта задержали, но затем отпустили.