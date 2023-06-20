Почему видеоконтент стал двигателем современного образования: 4 причины

Современное образование невозможно представить без видеоматериалов. Популярность видеоконтента обусловлена не только развитием технологий или трендом на дистанционное обучение. И вот почему.

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Мобильность

Видео дня

С помощью видео можно не только развлекать, но и просвещать. Видеоуроки по разным предметам стали неотъемлемой частью современного образования, поскольку позволяют включиться в процесс обучения буквально в любое время с использованием любого устройства (от смартфона до ПК). Главное, чтобы ваша платформа была оснащена удобным и быстрым видеоплеером. Например, видеоплатформа «Рамблера» обладает не только указанными выше преимуществами, но и позволяет сделать дизайн проигрывателя нативным, изменив скин и цветовую палитру.

Использование видеоконтента в образовательном процессе позволяет автоматизировать и некоторые его этапы.

Погружение в предмет

Многим людям гораздо проще разобраться в предмете, если они видят «живой пример» – буквально то, как именно нужно действовать и какие ошибки не стоит допускать. Это касается не только прикладных предметов, но и образования в IT-сфере, например.

Также лекция, записанная по сценарию, без «воды», с качественным звуком и иллюстративным материалом имеет больше шансов найти своего зрителя, чем выступление-импровизация.

Кстати, визуализация – еще одно преимущество. Ее было сложно добиться ранее, когда процесс обучения строился с применением лишь печатных материалов. С помощью видео же можно продемонстрировать явления и процессы, которые невозможно показать иначе.

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Процесс запоминания упрощается, когда выводы подкрепляются видеопримером. Особенно актуально это при изучении иностранных языков, ведь по учебнику (даже в формате аудио) невозможно освоить особенности произношения. Изучая язык по видеоурокам, ученик в полном объеме усваивает особенности иностранной речи, артикуляции.

Просмотр видео вызывает интерес и эмоциональный отклик, что не менее важно для учеников всех возрастов. Таким образом им проще сохранять мотивацию к учебе, зная не только о пользе, но и об увлекательной стороне процесса.

Широкие охваты и имидж

Некоторые видеоплатформы позволяют проводить прямые эфиры (вебинары, мастер-классы и выступления) на широкую аудиторию зрителей, что одновременно облегчает работу онлайн-школ и привлекает больше клиентов. Более того, размещение роликов на собственной видеоплатформе выглядит более респектабельно для пользователей, чем эмбеды сторонних сервисов.

Уроки в формате видео помогут найти ключ к обучению разных учеников. Так аудиовизуальная информация лучше усваивается людьми с дислексией, дефицитом внимания и гиперактивностью.

Выбор отечественной видеоплатформы – это также забота о безопасности. Ведь контент, размещенный пользователями, хранится на серверах, расположенных в России, а работа ведется с использованием отечественного программного обеспечения. Все это минимизирует риски утраты авторского контента или беспрепятственной кражи.

Продвижение бизнеса

Видеоплатформа может иметь собственные инструменты для любых действий с видеоконтентом. Так каждый клиент видеоплатформы «Рамблер» получает не только персональный аккаунт для работы, но и встроенный инструмент статистики, который наглядно продемонстрирует поведение зрителей — как они смотрят ролики и реагируют на них.