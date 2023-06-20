Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев извинился на неприличный жест в адрес новосибирского полицейского. Соответствующий ролик музыкант опубликовал у себя в Instagram. Кортнев назвал инцидент с демонстрацией среднего пальца сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей крайне неприятным эпизодом.
"Концерт был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, я был раздосадован", - объяснил он.
"Я сожалею о произошедшем и приношу свои извинения. Я уже принес извинения самому человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан", - заключил Кортнев.
В феврале 2023 года Кортнев показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов после того, как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. Концерт был отменен, а Кортнева задержали. После этого на него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.