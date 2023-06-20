"Концерт был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, я был раздосадован", - объяснил он.



"Я сожалею о произошедшем и приношу свои извинения. Я уже принес извинения самому человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан", - заключил Кортнев.