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Кортнев извинился за средний палец, показанный полицейскому

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев извинился на неприличный жест в адрес новосибирского полицейского. Соответствующий ролик музыкант опубликовал у себя в Instagram. Кортнев назвал инцидент с демонстрацией среднего пальца сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей крайне неприятным эпизодом.

"Концерт был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, я был раздосадован", - объяснил он.

"Я сожалею о произошедшем и приношу свои извинения. Я уже принес извинения самому человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан", - заключил Кортнев.

В феврале 2023 года Кортнев показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов после того, как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. Концерт был отменен, а Кортнева задержали. После этого на него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

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