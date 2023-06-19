В Мелитополе появился мурал с изображением Владлена Татарского

«Владлен Татарский и вносил, и даже после гибели вносит большой вклад в нашу общую победу. В своём Telegram-канале во время поездок по линии боевого соприкосновения рассказывал всю правду, и то дело, которое он начал, продолжают другие военкоры», — сказал журналистам первый замгубернатора Запорожской области Сергей Толмачев, слова которого приводит РИА Новости.