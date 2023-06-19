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В Мелитополе появился мурал с изображением Владлена Татарского

В Мелитополе открыли мурал с изображением погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он находится на территории Министерства по молодёжной политике Запорожской области.

В Мелитополе появился мурал с изображением Владлена Татарского
© ТАСС

«Владлен Татарский и вносил, и даже после гибели вносит большой вклад в нашу общую победу. В своём Telegram-канале во время поездок по линии боевого соприкосновения рассказывал всю правду, и то дело, которое он начал, продолжают другие военкоры», — сказал журналистам первый замгубернатора Запорожской области Сергей Толмачев, слова которого приводит РИА Новости.

3 июня на Красной площади объявили о старте Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени военкора Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

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