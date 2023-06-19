Как лучше добраться до Краснодарского края этим летом

Так, по его словам, попасть туда можно на самолете, поезде, автобусе или на собственном автомобиле. Эксперт обратил внимание на то, что аэропорт в Сочи этим летом взял на себя большую часть нагрузки.

В этой связи, как указал собеседник, целесообразно добираться до места отдыха через аэропорт Минеральных Вод.

Он также рекомендует приобретать билеты на поезд своевременно, так как есть риск того, что купе не хватит на всю семью.

Он порекомендовал тем, кто выбирает автобусные перевозки или путешествия на машине, забронировать гостиницу через онлайн-ресурсы агрегаторов туроператоров.

Кроме того, по словам специалиста, при планировании поездки в Краснодарский край целесообразно рассмотреть пакетные предложения туроператоров и заблаговременно запланировать экскурсионную программу.