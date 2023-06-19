Правозащитная группа «Агора» признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной правозащитной группы «Агора». Об этом сообщает РИА Новости.

Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки, установившей, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Прокуроры выяснили, что «Агора» тиражирует информацию о якобы имеющихся в стране фактах ущемления прав и свобод граждан, и освещает оказание юридической помощи оппозиционерам с антироссийской позицией, в том числе членов экстремистских сообществ.