Россиян предупредили об угрозе вспышки холеры

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) спровоцировал появление возбудителя холеры (холеровидного вибриона) в водоемах Николаевской области. Если не предотвратить вспышку этого заболевания на Украине, оно может дойти и до России. Об угрозе предупредил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Радио 1».

По его словам, возникновение возбудителя холеры — «это только начало» событий, которые могут привести к вспышке заболевания на территориях Украины и России. Онищенко считает, что этот вопрос необходимо поднять через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предложить помощь для профилактики заражаемости.

«Если там возникнет заболеваемость, то она будет поздно диагностирована, и в любом случае перекинется на нашу сторону», — заявил Онищенко.

Он добавил, что для снижения риска распространения холеры необходимо контролировать ситуацию на пляжах, а также обследовать всех пациентов с кишечными заболеваниями на наличие холеры.

Ранее старший сотрудник мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что врачи в Новой Каховке не нашли в воде возбудитель холеры.

До этого руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков заявил, что такие опасные заболевания, как холера, сибирская язва или чума, могут распространиться после разрушения Каховской ГЭС только в случае, если будет нарушена целостность соответствующих скотомогильников с их спорами.