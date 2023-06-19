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«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут акцию «Свеча памяти»

"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут акцию "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" в ночь с 21 на 22 июня, сообщает пресс-служба партии.

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут акцию «Свеча памяти»
© Пресс-служба «Единой России»

В этом году предлагается зажечь свечи в память о погибших участниках СВО и всех пострадавших от рук неонацистов, рассказала председатель организации, руководитель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Акция пройдет на 1500 площадках в России и в более чем 50 странах мира (в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других).

Одну из самых больших "Огненных картин" зажгут в Волгограде у Мамаева Кургана. Для ее создания привезут частицы Вечного огня из всех городов-героев.

"Огненные картины мы зажжем и в новых регионах России. "Волонтеры Победы" ДНР вместе с "Единой Россией" выложат изображение монумента освободителям Донбасса. В Запорожской области "Волонтеры Победы" выложат изображение мемориала, посвященного боям на линии "Вотан". Огненные картины также будут зажжены в ЛНР и в Херсонской области", – отметила Ольга Занко.

"Свеча памяти" - всероссийская общенациональная благотворительная акция. Она проходит как день поминовения и знак памяти обо всех, кто пал жертвой в годы Великой отечественной войны.

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