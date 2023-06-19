Назван иностранный язык, изучение которого набирает популярность у россиян

Россияне стали больше интересоваться изучением восточных языков. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных представителей языковых школ и сервисов по подбору репетиторов, в число популярных направлений вошли китайский, арабский и персидский.

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Директор Института непрерывного образования Московского государственного лингвистического университета Светлана Конькова отметила, что одним из самых востребованных языков как у студентов, так и у слушателей коммерческих курсов является китайский. Его приходят изучать на курсы в Институт Конфуция при вузе, причем некоторые предпочитают делать это сразу семьями. Руководитель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерина Колесникова добавила, что сейчас наблюдается ощутимый рост интереса к изучению китайского языка и китайской бизнес-культуры.

Тенденцию подтверждает и рост спроса на услуги репетиторов. В 2022 году количество запросов на занятия с репетитором по китайскому языку на маркетплейсе услуг «Профи» выросло в 1,8 раза, тогда как в 2021 году рост составил лишь 13%. В 2023 году такие специалисты вошли в пятерку по популярности — они вытеснили из рейтинга учителей французского языка и почти обогнали репетиторов по испанскому и немецкому.