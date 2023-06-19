Россияне приняли участие в музыкальном марафоне в поддержку бойцов СВО

«Суть марафона заключается в том, чтобы люди, живущие в нашей стране, записали эту песню по-своему и прислали видео. Все условия на сайте вос-марафон.рф. во-первых, мы хотим, чтобы вся страна поучаствовала, все 89 регионов, все 145 млн человек. Но из них будут выбраны десять самых ярких исполнителей. Это могут быть коллективы, это могут быть солисты. И ещё раз повторю: это может быть акапелльное пение, это может быть исполнение под собственный аккомпанемент, либо сделать аранжировку и спеть. Но у вас не так много времени — буквально десять дней, и мы уже будем объявлять результаты. Уже создано жюри, которое будет отсматривать этих замечательных исполнителей. Поэтому — дерзайте», — призвал Войтенко.