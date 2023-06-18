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Режиссер Глеб Панфилов начал разговаривать после инсульта

Советский режиссер Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом и пневмонией 11 мая. Сейчас состояние больного улучшается, он уже начал разговаривать, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Режиссер Глеб Панфилов начал разговаривать после инсульта
© РИА Новости

Его состояние ранее оценивалось как тяжелое, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Глеб Анатольевич Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Он снял такие картины как "В огне брода нет", "Васса", "Мать". После съемок Инны Чуриковой в его фильме "Начало", артисты поженились и прожили в браке более полувека. Инна Чурикова умерла в январе 2023 года и супруг тяжело переживал ее кончину.

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