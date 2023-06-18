СМИ: Абрамович не желает передавать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский предприниматель Роман Абрамович, экс-владелец английского ФК «Челси», отказывается подписать договор о передаче Киеву средств от продажи Киеву, пишет Daily Mail.

По данным газеты, Абрамович изменил свои намерения по вопросу о передаче Украине крупной суммы, полученной от продажи клуба.

В настоящее время бизнесмен желает направить часть денег пострадавшим гражданам России.

Власти Соединенного Королевства и Еврокомиссия выступают категорически против. Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании надеются, что деньги будут направлены Киеву до конца 2023 года.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2023 года. В конце мая 2022 года, на фоне западных санкций, предприниматель продал клуб консорциуму американца Тодда Боэли. Сумма сделки составила $2,87 млрд.

Ранее сообщалось, что британскую телекоммуникационную группу Truphone, 23% акций которой принадлежало Абрамовичу, продали за один фунт стерлингов.