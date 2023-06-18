Член рок-группы «Земляне» скончался в возрасте 45 лет

Гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин скоропостижно скончался в 45 лет 16 июня. Об этом бывший лидер группы Сергей Скачков сообщил в своей группе во «ВКонтакте».

Причина смерти музыканта не известна.

В группе «Земляне» музыкант играл с 2012 по 2018 год. Также Колчин участвовал в деятельности группы «Лицей».