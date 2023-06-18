Член рок-группы «Земляне» скончался в возрасте 45 лет

Гитарист группы "Земляне" Сергей Колчин скоропостижно скончался в 45 лет
Гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин скоропостижно скончался в 45 лет 16 июня. Об этом бывший лидер группы Сергей Скачков сообщил в своей группе во «ВКонтакте».
Причина смерти музыканта не известна.
В группе «Земляне» музыкант играл с 2012 по 2018 год. Также Колчин участвовал в деятельности группы «Лицей».
Группа «Земляне» была создана в СССР в 1978 году. Наиболее известны хиты группы «Поверь в мечту», «Маленький кораблик», «Трава у дома», «Взлетная полоса», «Путь домой». В 1992 году группа была расформирована и вновь создана Сергеем Скачковым в 1994 году.
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