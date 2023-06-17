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Посол в Турции отметил двукратный рост турпотока из России

За пять месяцев 2023 года турецкую Анталью посетили 783 тыс. россиян, что в два раза превышает число граждан РФ, посетивших эту провинцию в аналогичный период 2022 года. Об этом в интервью «Парламентской газеты» сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Посол в Турции отметил двукратный рост турпотока из России
© РИА Новости

«Статистики за пять месяцев по всей стране пока нет, зато опубликованы цифры по Анталье. Эту средиземноморскую провинцию, по данным местных властей, посетило 783 тыс. россиян, что более чем в два раза превышает прошлогодние цифры (367 тыс.)», — отметил он.

При этом, как указал посол, за четыре месяца 2023 года Турцию посетили 1 млн. 153 тыс. туристов из России. «Наша страна занимает первое место по этому показателю», — подчеркнул глава российской дипмиссии. Ерхов также указал, что помимо курортного юга туристы из РФ посещают и другие направления.

«Стамбул неизменно пользуется повышенным спросом, там каждый может найти что-то для себя», — пояснил дипломат.

По его словам, туристический сектор, являющийся одним из мощных локомотивов турецкой экономики, развивается стремительно: строятся новые гостиницы, улучшается и множится сопутствующая инфраструктура.

«Я оптимистично смотрю на перспективы нынешнего турсезона», — добавил он.

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