Посол в Турции отметил двукратный рост турпотока из России

За пять месяцев 2023 года турецкую Анталью посетили 783 тыс. россиян, что в два раза превышает число граждан РФ, посетивших эту провинцию в аналогичный период 2022 года. Об этом в интервью «Парламентской газеты» сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Статистики за пять месяцев по всей стране пока нет, зато опубликованы цифры по Анталье. Эту средиземноморскую провинцию, по данным местных властей, посетило 783 тыс. россиян, что более чем в два раза превышает прошлогодние цифры (367 тыс.)», — отметил он.

При этом, как указал посол, за четыре месяца 2023 года Турцию посетили 1 млн. 153 тыс. туристов из России. «Наша страна занимает первое место по этому показателю», — подчеркнул глава российской дипмиссии. Ерхов также указал, что помимо курортного юга туристы из РФ посещают и другие направления.

«Стамбул неизменно пользуется повышенным спросом, там каждый может найти что-то для себя», — пояснил дипломат.

По его словам, туристический сектор, являющийся одним из мощных локомотивов турецкой экономики, развивается стремительно: строятся новые гостиницы, улучшается и множится сопутствующая инфраструктура.