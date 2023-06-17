Открылся фестиваль «Дикая Мята»

16 июня в 12:00 стартовал независимый музыкальный фестиваль «Дикая Мята». На поле у поселка Бунырево Тульской области возведен настоящий музыкальный город — здесь самая вкусная еда, активности как для самых маленьких, так и для взрослых, арт-объекты и хенд-мейд, лаунж-зоны, большой фудкорт.

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Музыкальную программу открыли коллективы &OR, Мэнсон Флетчер, Gilead, Ткани, Gokirtan, River Bridge, Ищикосьеву, Сегодняможно, SatiEtnica, Spokan Girls, Zeчипсы, Аффинаж, Wildaways, Drummatix и Lumen.

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Продюсер фестиваля Андрей Клюкин рассказал, что этот год стал знаковым для «Дикой Мяты». Открыта собственная студия, на фестивальном поле построены домики для музыкантов и меломанов. Эти домики расписаны прекрасными муралами с образами музыкантов, изменивших историю музыки. Теперь дикорастущая музыка живет на фестивальном поле круглый год, став яркой точкой приложения музыкальной энергии.

Всего на «Дикой Мяте» пройдет более 100 концертов и Dj-сетов и, конечно, помимо невероятной музыкальной программы, в которой, как всегда, есть любимые артисты: Леонид Агутин, The Hatters, LUMEN, Найк Борозов, polnalyubvi и Sati Ethnica, зрители увидят совсем новых артистов, которые в скором времени надолго появятся в плейлистах поклонников фестиваля.

Клюкин отметил, что, «как всегда, 70 процентов исполнителей — это новая музыка, которая, скоро займет свое место и в стримах, и в сердцах. Вот вам несколько примеров, послушайте этих артистов собираясь на фестиваль. Ваши эмоции будут намного ярче, если вы на концертах будете подпевать Green Apelsin, PALC, «Манго Буст», «Бонд с кнопкой», «Чемодан Гризли», «Ищикосьеву», «Ткани», Neklukva, Mesch! и многим другим ярким артистам».

«Дикая Мята» проходит при поддержке Правительства Тульской области. В этом году перед «Дикой Мятой» встали новые задачи, связанные с безопасностью гостей и находясь в конструктивном диалоге со всеми силовыми органами региона были предприняты беспрецедентные меры и схемы взаимодействия по безопасности. Также оргкомитет фестиваля «Дикая Мята» обращает внимание, что на территории Тульской области действует Указ Губернатора № 117 от 2 ноября 2022 года о запрете использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, который также распространяется и на фестивальную территорию. Также запрещен запуск БПЛА в непосредственной близости к фестивалю — в дни проведения мероприятия будут работать специализированные средства противодействия.