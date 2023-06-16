Мария Миронова покинула Ленком
Актриса Мария Миронова покинула труппу Московского государственного театра «Ленком» в связи с большим количеством съемок и выпуском своего спектакля. Об этом она сообщила у себя в социальной сети.
Миронова отметила, что остается в спектакле «Шут Балакирев», но в «силу занятости и маленького ребенка в новых постановках участие принимать не будет».
«Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и спектакля Woman, премьера которого состоится 2-3 сентября в театре на Таганке», — написала актриса.
Также она опровергла сообщения о том, что покинуть театр ее вынудил его директор Марк Варшавер. Более того, по словам Мироновой, у нее нет «никакого конфликта» с Ленкомом.
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