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Мария Миронова покинула Ленком

Актриса Мария Миронова покинула труппу Московского государственного театра «Ленком» в связи с большим количеством съемок и выпуском своего спектакля. Об этом она сообщила у себя в социальной сети.

Мария Миронова покинула Ленком
© РИА Новости

Миронова отметила, что остается в спектакле «Шут Балакирев», но в «силу занятости и маленького ребенка в новых постановках участие принимать не будет».

«Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и спектакля Woman, премьера которого состоится 2-3 сентября в театре на Таганке», — написала актриса.

Также она опровергла сообщения о том, что покинуть театр ее вынудил его директор Марк Варшавер. Более того, по словам Мироновой, у нее нет «никакого конфликта» с Ленкомом.

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