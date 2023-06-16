Мария Миронова покинула Ленком

Актриса Мария Миронова покинула труппу Московского государственного театра «Ленком» в связи с большим количеством съемок и выпуском своего спектакля. Об этом она сообщила у себя в социальной сети.

Миронова отметила, что остается в спектакле «Шут Балакирев», но в «силу занятости и маленького ребенка в новых постановках участие принимать не будет».

«Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и спектакля Woman, премьера которого состоится 2-3 сентября в театре на Таганке», — написала актриса.