$83.65-0.3191.63+0.67

Путин поручил ввести рейтинги для колледжей и вузов

Президент РФ Владимир Путин поручил установить ключевые показатели эффективности и ввести рейтинги для образовательных учреждений. Трансляция выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ) опубликована на Rutube.

Путин поручил ввести рейтинги для колледжей и вузов
© РИА Новости

Рейтинги предлагается составлять на основании показателей эффективности, главным из которых президент предложил считать качество занятости выпускников.

Путин заявил, что в России необходимо повысить «ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат», то есть на успешное трудоустройство выпускников.

Также Путин поручил правительству проработать механизм ученического договора. В рамках такого договора работодатель оплачивает учебу, а студентам гарантируется трудоустройство.

«Естественно, нужно создать стимулы для бизнеса использовать такой механизм, в том числе с помощью государственной поддержки», - отметил президент.

Осенью 2021 года сообщалось, что российское Министерство науки и высшего образования работает над методикой, которая позволит составлять рейтинг вузов. Сообщалось, что рейтинг планируют формировать на основании доли трудоустроенных выпускников.

Инициативу поддержали в Министерстве труда, отметив, что открытый доступ к списку позволит абитуриентам выбрать вуз с учетом ситуации на рынке труда.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители