Путин поручил ввести рейтинги для колледжей и вузов

Президент РФ Владимир Путин поручил установить ключевые показатели эффективности и ввести рейтинги для образовательных учреждений. Трансляция выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ) опубликована на Rutube.

Рейтинги предлагается составлять на основании показателей эффективности, главным из которых президент предложил считать качество занятости выпускников.

Путин заявил, что в России необходимо повысить «ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат», то есть на успешное трудоустройство выпускников.

Также Путин поручил правительству проработать механизм ученического договора. В рамках такого договора работодатель оплачивает учебу, а студентам гарантируется трудоустройство.

«Естественно, нужно создать стимулы для бизнеса использовать такой механизм, в том числе с помощью государственной поддержки», - отметил президент.

Осенью 2021 года сообщалось, что российское Министерство науки и высшего образования работает над методикой, которая позволит составлять рейтинг вузов. Сообщалось, что рейтинг планируют формировать на основании доли трудоустроенных выпускников.