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Принца Гарри и Меган Маркл назвали «чертовыми мошенниками» из-за подкастов Spotify

Исполнительный директор Spotify Билл Симмонс публично раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл, назвав их мошенниками, сообщает Deadline.

Принца Гарри и Меган Маркл назвали «чертовыми мошенниками» из-за подкастов Spotify
© globallookpress.com

Недовольство Симмонса вызвало недавнее расторжение контракта на $20 млн между королевскими супругами и музыкальным стримингом, подписанного в 2020 году.

В рамках этого соглашения на Spotify был запущен авторский подкаст Маркл «Архетипы», у которого вышел только один сезон.

«Они <чертовы> мошенники. Однажды мне нужно напиться, выйти в Zoom и рассказать отличную историю про то, как я предложил принцу Гарри помощь в создании подкаста. Поверьте, это будет увлекательнейший рассказ», — эмоционально высказался Симмонс.

Ранее CEO Spotify уже критиковал принца Гарри публично.

«Что он производит? Ничего. Только постоянно ноет о своей семье и плохом отношении к нему. Без своих рассказов о королевской семье он вообще никому не интересен», — высказался Симмонс.

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