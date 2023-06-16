Мать Ромы Желудя скончалась от рака
Мать блогера Ромы Желудя Оксана Керимова скончалась от онкологического заболевания. Об этом стало известно в пятницу, 16 июня.
Страшный диагноз Керимовой поставили в марте 2021 года. С тех пор женщина прошла несколько курсов химиотерапии. Также ей делали операцию.
В течение последнего года мама Желудя снова проходила курс химиотерапии. Однако, по словам блогера, в ее состоянии не было улучшений.
— Это было очень страшно. После химиотерапии люди очень плохо себя чувствуют, я не хотел, чтобы она второй раз все проходила. Примерно два месяца назад у нее начались проблемы с печенью. Она боролась за жизнь, но я представлял, как она устала ходить по врачам, — сказал блогер в видео на YouTube-канале.
Сейчас Желудь открыл сбор на похороны. По его словам, помочь ему некому: 27-летний блогер все так же не общается с отцом, Рустамом Керимовым. Он обижен на родителя из-за того, что тот отвернулся от блогера, когда он стал принимать наркотики и нуждался в помощи.
В 2021 году Желудь рассказывал о начале борьбы его матери с онкологией. Он старался поддерживать родительницу и верить, что болезнь удастся победить.