Мать Ромы Желудя скончалась от рака

— Это было очень страшно. После химиотерапии люди очень плохо себя чувствуют, я не хотел, чтобы она второй раз все проходила. Примерно два месяца назад у нее начались проблемы с печенью. Она боролась за жизнь, но я представлял, как она устала ходить по врачам, — сказал блогер в видео на YouTube-канале.