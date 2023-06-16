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Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением
© РИА Новости

Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

«Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего», — отметил Швыдкой.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.

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