Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

«Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего», — отметил Швыдкой.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.