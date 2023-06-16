Минтруд высказался о закреплении шестидневной рабочей недели в ТК

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство выступает против установления шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Позицию он озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства напомнил о том, что он уже ранее высказывался о введении четырехдневной рабочей недели. Котяков обратил внимание на то, что в стране предусмотрена возможность гибко формировать рабочий график.

Он не одобряет и официальное введение шестидневной рабочей недели.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», - подчеркнул Котяков.