$83.96-0.3690.97-0.10

Минтруд высказался о закреплении шестидневной рабочей недели в ТК

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство выступает против установления шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Позицию он озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства напомнил о том, что он уже ранее высказывался о введении четырехдневной рабочей недели. Котяков обратил внимание на то, что в стране предусмотрена возможность гибко формировать рабочий график.

Он не одобряет и официальное введение шестидневной рабочей недели.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», - подчеркнул Котяков.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» сочла целесообразным ввести шестидневную рабочую неделю. С соответствующей инициативой она обратилась к Котякову. Авторы законопроекта считают, что благодаря увеличению рабочей недели прочность российской экономики в условиях современных вызовов повысится.

23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители