Минтруд высказался о закреплении шестидневной рабочей недели в ТК
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство выступает против установления шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Позицию он озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава ведомства напомнил о том, что он уже ранее высказывался о введении четырехдневной рабочей недели. Котяков обратил внимание на то, что в стране предусмотрена возможность гибко формировать рабочий график.
Он не одобряет и официальное введение шестидневной рабочей недели.
«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», - подчеркнул Котяков.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» сочла целесообразным ввести шестидневную рабочую неделю. С соответствующей инициативой она обратилась к Котякову. Авторы законопроекта считают, что благодаря увеличению рабочей недели прочность российской экономики в условиях современных вызовов повысится.
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