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2023 год назвали самым жарким в истории

2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за природного явления Эль-Ниньо, вызванного нагревом части Тихого океана. Об этом предупреждают климатологи и метеорологи, пишет The Guardian.

2023 год назвали самым жарким в истории
© globallookpress.com

В своих прогнозах ученые ссылаются на модели усиления глобального потепления и пиковые температуры июня, которые уже превышают значения прошлых лет.

«Глобальная аномалия приземной температуры сейчас находится на рекордном уровне или близка к нему, и 2023 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений», — заявил климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн.

Метеоролог из Финляндии Мика Рантанен также отметил, что на основании температурных показателей июня можно ожидать, что с высокой вероятностью июль окажется рекордно теплым. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США добавили, что в морях наблюдается еще более заметный всплеск тепла — исследователи фиксируют рекордные температуры поверхности океана в мае второй год подряд.

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Слишком теплая вода в океанах, которыми покрыто 70 процентов планеты, может сказаться на среднемировых температурах, а также привести к изменению популяции рыб, обесцвечиванию коралловых рифов и повышению уровня моря в прибрежных районах.

«Океаны неуклонно нагреваются, но сейчас мы наблюдаем рекордные температуры, что, безусловно, вызывает тревогу, учитывая, что мы ожидаем усиления Эль-Ниньо. Это, несомненно, окажет влияние на остальной мир», — предупредила климатолог NOAA Эллен Бартоу-Гиллис.

В 2023 году уже наблюдались рекордные волны тепла, охватившие территории от Пуэрто-Рико до Испании и Сибири, в то время как палящая жара в Канаде способствовала возникновению масштабных лесных пожаров, которые на прошлой неделе окутали небо над Нью-Йорком и Вашингтоном ядовитым дымом.

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