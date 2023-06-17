Байкальская отшельница рассказала о будущем России

Байкальская отшельница Любовь Мореходова поделилась своим предсказанием о будущем России. Она уверена, что Россия будет существовать еще много веков и преодолеет все невзгоды. Об этом она рассказала в ходе программы «Прямой эфир».

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По словам Мореходовой, все, кто сегодня враждебно настроен к России, будут просить нашу страну о помощи и милости.

— Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит, — уверена Мореходова.

Отшельница также отметила, что Россия победит все трудности и будет жить счастливо. Любовь Мореходова, которой уже 82 года, считается человеком с даром ясновидения. Она живет на берегу Байкала и часто принимает людей, которые приезжают к ней за советом, пишет РИА Новости.