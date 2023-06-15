Стали известны первые результаты по ЕГЭ
Подведены итоги по трем предметам Единого государственного экзамена, сообщают «Известия» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
По его словам, по литературе в 2022 году средний балл составил 60,73, в этом — 63,97. Что касается химии, то также зафиксирован рост на два балла по сравнению с прошлым годом. По географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла.
Ранее стало известно, как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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