Дом Романовых открестился от ставшего пулеметчиком в зоне СВО потомка императора

В Доме Романовых открестились от участвующего в специальной военной операции (СВО) «потомка Николая I» Гавриила Дорошина. С соответствующим заявлением выступил советник канцелярии главы Российского императорского дома по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Кирилл Немирович-Данченко. Он рассказал «Ленте.ру», что Дорошин не может считаться Романовым.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что потомок российского императора Николая I в восьмом поколении стал пулеметчиком в зоне СВО. Выходец из Франции сообщил, что его родственники в нескольких поколениях были военными и ему «хочется повторить подвиг».

По словам Немировича-Данченко, Дорошин в самом деле может иметь близкое к Романовым происхождение, однако называться потомком императорской династии он не может.

«Я не имею данных о генеалогических корнях господина Гавриила Дорошина, но он не является и не может являться ни членом Российского императорского дома, ни членом семьи Романовых, так как этот статус четко регламентируется Законом о престолонаследии, который продолжает юридически действовать», — рассказал «Ленте.ру» советник канцелярии.