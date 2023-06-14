Куклачев описал впечатления от поцелуя Брежнева фразой «Как засосет!»

«Раньше система какая была: ты немного "поднялся", давайте отправим его в Таджикистан, а ты кричишь — тут жарко! Тогда — Кемерово, Владивосток, где тебя никто не знает. А здесь я вдруг появился в Московском цирке, (на Ленинских горах) (...), и пришел Леонид Ильич, и меня пригласили в ложу», — вспомнил Куклачев.