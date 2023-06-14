Пока вы спали: МО о провале ВСУ на запорожском направлении и спор Британии с ЕС

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Минобороны заявило о провале наступления ВСУ на запорожском направлении

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В Министерстве обороны России заявили об отражении российскими военнослужащими всех попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на запорожском направлении. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, все попытки наступления оборачиваются против ВСУ и украинские военные «несут огромные потери».

«Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В России возник дефицит запчастей для китайских автомобилей

Российские станции техобслуживания столкнулись с нехваткой деталей для китайских машин, особенно новых для российского рынка марок Jetour, Dongfeng, Tank. Об этом со ссылкой на Союз автосервисов сообщают «Известия».

По разным оценкам опрошенных изданием экспертов, запасы комплектующих на новые для российского рынка автомобили оставляют лишь 20-30% от нужного объема. При этом в последний год потребность в деталях существенно выросла. Препятствием для стабильного ввоза запчастей стала, по их словам, перегруженность железнодорожных путей и то, что производители китайских автомобилей часто меняют комплектации без предупреждения и вольно относятся к каталогизации.

Трамп обвинил Байдена в попытке стать выше американских законов

Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему новых обвинений заявил, что в отличие от действующего главы Белого дома Джо Байдена не считает себя выше американских законов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Трампа, он - единственный, кто следовал закону. «Это Джо Байден и его коррумпированный Минюст считают, что они выше закона», - заметил Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками.

Великобритания и ЕС поспорили из-за денег от продажи «Челси»

Средства от продажи британского футбольного клуба «Челси», который ранее принадлежал российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, остаются в «подвешенном состоянии», так как ЕС и Великобритания никак не могут договориться о том, на что именно они должны быть потрачены, пишет The Telegraph.

По данным издания, Европейский союз считает, что вырученные от продажи клуба 2,3 млрд евро необходимо пустить на «долгосрочное восстановление» Украины. При этом британские власти настаивают на том, эти деньги нужно направить на помощь пострадавшим от конфликта.

Власти РФ ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов

Российские власти ожидают сверхплановых поступлений ненефтегазовых доходов в бюджет в 2023 году в размере от нескольких сотен миллиардов рублей до 1 трлн рублей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Ведомости».