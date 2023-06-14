В России зафиксирован новый вид мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что злоумышленники теперь подбирают потенциальных жертв перед совершением неправомерных действий. В беседе с РИА Новости он отметил, что они активно вкладывают денежные средства в получение данных о гражданах.

Речь идет о тех, кто только что продал свое имущество или получил крупные выплаты. Как отметил Кузнецов, мошенники рассчитывают на то, что человек беспокоится за сохранность крупной суммы на счету.

Также он подчеркнул, что аферисты в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют «опробованные приемы».

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую необычную схему мошенничества - злоумышленники начали предлагать россиянам зарабатывать на расшифровке аудиозаписей.