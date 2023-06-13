В России запустили первую в мире платформу по постковидной реабилитации

"Несмотря на то что мы прошли острую стадию пандемии, история с COVID-19 еще далеко не закончилась. В первую очередь речь идет о серьезных последствиях для пациента. По статистике, чаще всего вирус прицельно бьет по сердечно-сосудистой системе человека. Поэтому так важна масштабная программа диспансеризации и реабилитации тех, кто столкнулся с коронавирусом. послевыписки.рф - это настоящая рука помощи людям, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто столкнулся со сходными осложнениями после перенесенных заболеваний", - сказал Проценко.