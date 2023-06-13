Детей на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки

Владимир Путин утвердил закон, согласно которому к урокам физкультуры будут допускать лишь те дети, которые принесли медицинскую справку по результатам профосмотра. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Изменения были внесены в закон "Об образовании в РФ". В него внесли новое положение, которое будет допускать до занятий физкультурой тех детей, которые получили заключение от медучреждения.

Вместе с этим документ обязал школы обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Так, представлять ее смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей подготовки.