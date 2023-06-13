В Запорожской области выдали более 250 тыс. российских паспортов

Более 250 тыс. российских паспортов выдали местным жителям в Запорожской области. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тыс. заявлений от местных жителей на приобретение гражданства РФ, выдали более 250 тыс. российских паспортов", - сказала она.

Волк отметила, что работа по паспортизации является одним из приоритетов в деятельности полиции региона. "Кроме стационарных пунктов приема и выдачи документов, в области созданы и успешно выполняют свои функции 18 выездных групп, сотрудники которых направляются в отдаленные населенные пункты для оказания государственных услуг", - отметила представитель ведомства.

Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что ведомство планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.