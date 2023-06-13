В Новой Третьяковке откроется выставка с 54 изображениями лестницы

"В экспозицию войдут 54 произведения разных авторов из коллекции Третьяковской галереи. Подбор и комбинация произведений позволит зрителю увидеть, как поиск на заданную тему позволяет обнаружить неожиданные артефакты в наследии известных авторов - Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Поленова и других, как в процессе собирания и анализа архетипических мотивов выявляются другие архетипы и новые темы", - отмечают в Третьяковской галерее.