В Новой Третьяковке откроется выставка с 54 изображениями лестницы
Государственная Третьяковская галерея и Фонд цифровой трансформации мирового культурного наследия в сотрудничестве с Центром Шемякина 21 июня в здании Третьяковской галереи на Крымском валу представят выставку "Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве".
Экспозиция станет очередным этапом многолетнего исследовательского проекта художника и скульптора Михаила Шемякина. За последние 20 лет в разных уголках мира, от Нью-Йорка до Майкопа, прошло более 10 выставок "Воображаемого музея".
Каждая экспозиция Шемякина помещает один предмет или понятие в центр художественного осмысления, рассматривает его место в искусстве прошлого и настоящего. Темами предшествующих экспозиций становились автомобиль, рука, дети, смерть. Тема грядущей выставки - лестница и ее отражение в искусстве.
"В экспозицию войдут 54 произведения разных авторов из коллекции Третьяковской галереи. Подбор и комбинация произведений позволит зрителю увидеть, как поиск на заданную тему позволяет обнаружить неожиданные артефакты в наследии известных авторов - Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Поленова и других, как в процессе собирания и анализа архетипических мотивов выявляются другие архетипы и новые темы", - отмечают в Третьяковской галерее.
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