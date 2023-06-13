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Актер театра Хаким Муртазин умер в возрасте 48 лет

Российский актер Хаким Муртазин умер на 49-м году своей жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра драмы имени М. Гафури.

Актер Хаким Муртазин умер на 49-м году жизни
© ВКонтакте / Башдрамтеатр им. М. Гафури

Проститься с артистом будет возможно 13 июня в 14:00 в здании башкирского драмтеатра. Его похоронят 14 июня, передает Ufa.ru.

О причинах смерти актера не сообщается.

Муртазин родился 14 марта 1975 года в деревне Яныбаево Зианчуринского района Башкирской АССР. В 1996-м окончил Уфимский государственный институт искусств, затем продолжил работу в Салаватском театре. В 1997-м его приняли в труппу Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури. В кино впервые появился в 2015-м.

В 2010-м актеру присвоили звание заслуженный артист Республики Башкортостан. Мужчина сыграл в большом количестве спектаклей: «Кот в сапогах», «Волшебник Изумрудного города», «Урал-батыр», «Зулейха открывает глаза» и других.

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