Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино
Президент России Владимир Путин 12 июня в Кремле наградил Государственной премией Константина Эрнста, Клима Шипенко и Юлию Пересильд за создание космического фильма «Вызов». Об этом информирует ТАСС.
Владимир Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино и отдельно отметил роль актрисы Пересильд.
«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», - сказал президент.
Юлия Пересильд заявила, что передаст 10 миллионов рублей на благотворительность.
«Сегодня с гордостью и радостью передаю материальную часть премии детям моего фонда «Галчонок», потому что им они очень нужны», - сообщила актриса.
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовились к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Они тренировались в скафандрах, изучали конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз МС», проходили испытания на центрифуге и в барокамере, учились подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавали зачеты по действиям в нештатных ситуациях.
5 октября 2021 года киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на МКС. На МКС состоялось 12 съемочных смен, хронометраж отснятого материала — 78 часов, 21 минута.
17 октября космическая киноэкспедиция успешно завершилась возвращением на Землю съемочной группы и командира экипажа космонавта Олега Новицкого.