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Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино

Президент России Владимир Путин 12 июня в Кремле наградил Государственной премией Константина Эрнста, Клима Шипенко и Юлию Пересильд за создание космического фильма «Вызов». Об этом информирует ТАСС.

Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино
© РИА Новости

Владимир Путин назвал «Вызов» прорывом в мировом кино и отдельно отметил роль актрисы Пересильд.

«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», - сказал президент.

Юлия Пересильд заявила, что передаст 10 миллионов рублей на благотворительность.

«Сегодня с гордостью и радостью передаю материальную часть премии детям моего фонда «Галчонок», потому что им они очень нужны», - сообщила актриса.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовились к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Они тренировались в скафандрах, изучали конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз МС», проходили испытания на центрифуге и в барокамере, учились подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавали зачеты по действиям в нештатных ситуациях.

5 октября 2021 года киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на МКС. На МКС состоялось 12 съемочных смен, хронометраж отснятого материала — 78 часов, 21 минута.

17 октября космическая киноэкспедиция успешно завершилась возвращением на Землю съемочной группы и командира экипажа космонавта Олега Новицкого.

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