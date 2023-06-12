Карл III опечален поступками принца Гарри против британской монархии

Король Карл III опечален решением его сына принца Гарри судиться против издателей британских газет и постоянными нападками на британскую монархию. Об этом пишет The Times.
В 55-страничное свидетельское показание принца Гарри по делу против Mirror Group Newspapers вошло его заявление о том, что состояние прессы и правительства в Англии находится «на самом дне» и нарушает конституционное требование того, что королевская семья должна быть «выше политики».
Источник, близкий к дворцу, сообщил The Times, что риторика герцога Сассекского и постоянные обвинения в адрес его родни продолжают беспокоить монарха.
«Король поднимает тему Гарри каждый раз, когда я его вижу. Я не думаю, что мы отошли от [состояния] печали и недоумения, но есть немного больше разочарования в его поведении, потому что это продолжается», — сказал источник.
Принц Гарри, который является пятым в очереди на престол, не встретился с Карлом III и братом принцем Уильямом во время его недавней короткой поездки в Великобританию для дачи показаний по делу против Mirror Group Newspapers.