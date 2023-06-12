В регионах отметят День России

Массовые творческие акции, уличные театральные постановки и фестивали пройдут в День России в регионах страны. В Краснодаре любой желающий может поучаствовать в создании карты страны из 30 тыс. бутонов роз разных цветов и сортов на стенде размером 4,5 на 9 м, а в Ненецком автономном округе, Брянске и Кургане пройдут показы мод и выставки национальных костюмов, сообщили корреспондентам ТАСС организаторы мероприятий в регионах.

Президент РФ Владимир Путин в День России традиционно лично наградит лауреатов государственных премий за прошлый год. В этот раз в числе лауреатов - создатели фильма "Вызов", директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, несколько коллективов ученых и прочие. Также глава государства в Кремле вручит золотые медали Героев Труда.

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В Москве в День России запланировано более ста официальных и неформальных мероприятий - иммерсивные спектакли, концерты и танцевальные конкурсы. На центральной лестнице Театра Российской армии состоится концерт "Гордость моя - Россия". Вечером на Большой сцене пройдет спектакль "Судьба одного дома" по произведениям авторов-фронтовиков о войне.

"Это истории о людях во время войны, их пути к миру, к победе, все вместе создающие масштабное полотно о Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе театра.

В Санкт-Петербурге одним из центральных праздничных мероприятий станет фестиваль духовых оркестров, который пройдет в Петропавловской крепости.

Триколоры в горах Кавказа

В регионах Северного Кавказа ко Дню России развернут масштабные триколоры, флаги страны водрузят и на горах-лакколитах. Как сообщили ТАСС в мэрии Грозного, росгвардейцы и волонтеры установят флаги России и Чечни общей площадью 300 кв. м. В Железноводске масштабный триколор на Курортном озере сделают из воздушных шаров.

Во Владикавказе на площади Воссоединения состоится фестиваль молодежных творческих коллективов, после которого участники также растянут флаг России. Также в столице Северной Осетии более 1 тыс. школьников исполнят на набережной Терека гимн страны. В ставропольском парке Победы состоится концерт в поддержку бойцов специальной военной операции.

VR-портал в другие города из Дальнего Востока

Готовятся встречать День России и на Дальнем Востоке. На площади Победы в Якутске будет работать интерактивная инсталляция "VK портал", с помощью которого любой желающий может связаться с девятью российскими городами и пообщаться с их жителями в режиме реального времени.

Кроме использования современных технологий, в ДФО в День России уделят внимание и новым традициям. Одну из них введут в этом году в Забайкальском крае. В Чите в полдень 12 июня на смотровой площадке у часовни Александра Невского, расположенной на Титовской сопке, пройдет церемония поднятия флага России с исполнением государственного гимна, которую сопроводит выстрел из сигнального орудия.

Во Владивостоке День России отметят соревнованиями по парусному спорту с участием крейсерских яхт.

День России в новых регионах

В Донецке впервые отметят этот праздник в качестве полноправного субъекта РФ. "Почта Донбасса" в этот день представит почтовые марки, посвященные Донецкой Народной Республике, а также конверты и штемпель, сообщили ТАСС в пресс-службе почты. В основе выпуска - знаковые места Донбасса. В их числе: мемориальный комплекс "Саур-Могила", Спасо-Преображенский кафедральный собор, памятник "Твоим освободителям, Донбасс", памятный знак сталевару, расположенный в Енакиеве, мемориал подвигу шахтеров Макеевки и памятник "Слава шахтерскому труду".

В донецкой Макеевке и херсонском Геническе в этот день активисты молодежных организаций будут раздавать жителям города трехцветные ленты. В Запорожской области пройдет акция "Флаг во дворах", в ходе которой с помощью российских триколоров украсят дома, подъезды и окна.

В Мелитополе пройдет конкурс рисунков на асфальте "Россия - мой любимый дом". В Геническе и Скадовске для маленьких граждан России организуют тематические площадки, на которых они смогут собрать мозаику с изображением герба страны на фоне российского флага.

Кино и спортивные рекорды

Кроме музыкальных и театральных акций, в ряде регионов пройдут масштабные культурные и спортивные мероприятия. В Великом Новгороде 12 июня состоится фестиваль патриотического кино "Ты нужен России". В программу фестиваля вошли документальные и художественные фильмы, посвященные СВО, Великой Отечественной войне.

А в столице Республики Коми, в городе Сыктывкаре, пройдет "Велоночь-2023" и фестиваль "Рекордсмен ГТО". На Стефановской площади города пройдет шоу "Силовой экстрим" с показательными выступлениями спортсменов, тяганием грузовиков и шаров атласа.

В Твери День России отметят фестивалем легкой атлетики Athletics League, который в 2023 году приобрел статус международного. "На него приглашены ведущие спортсмены Белоруссии: прыгуны с шестом Ирина Жук и Матвей Волков, призер чемпионата мира в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

С погружением в прошлое

Разные регионы страны 12 июня проведут различные акции, погружающие зрителей в быт и атмосферу средневековой Руси. В Кургане гостей города ждет конкурс мастеров народных художественных ремесел - кружевоплетения и художественной обработки бересты.

На Театральной площади в Калуге в День России состоится восьмой межрегиональный фестиваль национальных культур. В Карелии в Доме Кантеле проведут тематический квест, который расскажет его участникам о культуре родного края и его коренных жителях: карелах, финнах, вепсах, ингерманландцах и русских.

В Красноярском художественном музее имени Сурикова зрителям представят выставку о русском классическом искусстве XVIII - начала XX века.