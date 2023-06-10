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Туристическая полиция Шри-Ланки начала изучать русский язык

Набрана первая группа, которая состоит из 25 человек. Занятия проходят в Русском доме в Коломбо.

Туристическая полиция Шри-Ланки начала изучать русский язык
© globallookpress.com

Об этом ТАСС рассказала руководитель представительства Россотрудничества Мария Попова. По её словам, в столице Южной провинции острова пересекаются туристические маршруты и особенно много путешественников из России.

Она также сообщила, что преподавать русский язык будет выпускник РУДН Феликс Фернандо. Планируется, что занятия будут проходить раз в неделю.

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