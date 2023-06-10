Туристическая полиция Шри-Ланки начала изучать русский язык

Набрана первая группа, которая состоит из 25 человек. Занятия проходят в Русском доме в Коломбо.

Об этом ТАСС рассказала руководитель представительства Россотрудничества Мария Попова. По её словам, в столице Южной провинции острова пересекаются туристические маршруты и особенно много путешественников из России.