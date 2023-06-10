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Кабмин России расширил перечень жизненно важных препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В России изменили перечень жизненно важных препаратов
© ТАСС

Согласно данным на сайте кабмина, в список внесли дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.

«Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой... Новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин», — говорится в сообщении.

Кроме того, для обезболивающего «Просидол» добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки в плёночной оболочке.

Всего в перечне жизненно необходимых препаратов на данный момент числится более 800 наименований.

В декабре 2021 года правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА.

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По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования.

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