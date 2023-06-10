В Краснодаре открыли памятник Иоанну Русскому
На Ростовском шоссе кубанской столицы установили новый памятник в честь Святого праведного воина Иоанна Русского. Об этом сообщает администрация Краснодара.
Иоанн Русский принимал участие в русско-турецкой войне 1710-1713 годов. Во время Прутского похода вместе с другими солдатами был взят в плен союзниками турок татарами. В плену Иоанн отказался принять ислам, мужественно переносил жестокости, унижения и побои, оставшись верным христианству. По ночам он тайно ходил в пещерную церковь святого Георгия, где на паперти читал молитвы. Умер в возрасте 40 лет. За свою верность христианству, за праведность он почитаем как божий человек. Нетленные мощи Святого бережно хранятся в Греции в храме в честь Иоанна Русского.
Инициатива создания скульптуры в его честь принадлежит предпринимателю Геннадию Бугай, а воплотил образ Иоанна Русского в бронзу Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, скульптор Сергей Олешня.
Церемония открытия памятника в Краснодаре прошла в день памяти святого воина. На ней присутствовали представители общественности, власти и духовенства.
- У нашего города появился еще один видимый защитник. Верю, что с появлением этого образа люди будут узнавать больше о подвиге Святого праведного воина Иоанна Русского. В наши дни, когда идет специальная военная операция, история о стойкости и душевной силе святого приобретает особый смысл, - сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.