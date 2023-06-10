В Краснодаре открыли памятник Иоанну Русскому

Иоанн Русский принимал участие в русско-турецкой войне 1710-1713 годов. Во время Прутского похода вместе с другими солдатами был взят в плен союзниками турок татарами. В плену Иоанн отказался принять ислам, мужественно переносил жестокости, унижения и побои, оставшись верным христианству. По ночам он тайно ходил в пещерную церковь святого Георгия, где на паперти читал молитвы. Умер в возрасте 40 лет. За свою верность христианству, за праведность он почитаем как божий человек. Нетленные мощи Святого бережно хранятся в Греции в храме в честь Иоанна Русского.