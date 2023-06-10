В РФ захотели ввести лицензии на владение опасными породами собак

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР разработали новый законопроект: ими предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на содержание питомцев.

— Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержания опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания, — говорится в материале.

К потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта и многие другие, сообщает РИА Новости.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что, выбирая питомца, важно понимать, для каких целей вам нужна собака, особенности ее характера. Есть породы, представители которых не подойдут для начинающих собаководов.