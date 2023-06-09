Раскрыта неожиданная польза борщевика для дачников

Эксперт настоятельно рекомендовала использовать для настойки исключительно молодые побеги, так как зрелые могут быть опасны для организма и поэтому от них следует держаться подальше либо удалять с соблюдением мер безопасности. Для приготовления настойки она посоветовала взять 10-литровую емкость, например ведро. Пятую часть емкости необходимо заполнить зеленью борщевика, а затем залить ее водой. Далее нужно подождать 7-10 дней, чтобы средство забродило, и только после этого его можно использовать для любых посадок. Полив растений такой настойкой, уточнила Коврижных, осуществляется прямо под корень растения, дополнительно разбавлять ее водой не требуется.