Умер актер и режиссер Вячеслав Ребров, он делал "Гостью из будущего" и "Варвару-красу"
8 июня в возрасте 78 лет ушел из жизни советский, российский режиссер, сценарист, актер, художник, член Союза кинематографистов России Вячеслав Ребров. Об этом сообщается на сайте Союза.
Ребров родился в 1945 году в Москве. Учился в Строгановском училище, в 1980-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964-го работал на киностудии имени Горького ассистентом художника и художником комбинированных съемок. На его счету - ленты "Варвара-краса, длинная коса", "Всадник с молнией в руке", "Замурованные в стекле", "Похищение века", сериал "Гостья из будущего", другие. Выступил художником-постановщиком криминальной "перестроечной" картины "Ночь длинных ножей", где сыграл одну из ролей. Снял комедию с Машковым, Весником и Щербаковым "Аляска, сэр!"
Вячеслав Ребров - режиссер фильмов "Мы вернемся с Победой!", "Здравия желаем!", "Девчонки… подружки… лётчицы…", "За честь и достоинство", "Веселый жанр в невеселое время", "Темная ночь", "Театральный романс-c", массы других.
Прощание с артистом состоится 13 июня, во вторник в 11.30 ч. в ритуальном зале Больницы № 64, улица Вавилова, дом 61, строение 5.