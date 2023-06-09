Умер актер и режиссер Вячеслав Ребров

8 июня в возрасте 78 лет ушел из жизни советский, российский режиссер, сценарист, актер, художник, член Союза кинематографистов России Вячеслав Ребров . Об этом сообщается на сайте Союза.

Ребров родился в 1945 году в Москве. Учился в Строгановском училище, в 1980-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964-го работал на киностудии имени Горького ассистентом художника и художником комбинированных съемок. На его счету - ленты "Варвара-краса, длинная коса", "Всадник с молнией в руке", "Замурованные в стекле", "Похищение века", сериал "Гостья из будущего", другие. Выступил художником-постановщиком криминальной "перестроечной" картины "Ночь длинных ножей", где сыграл одну из ролей. Снял комедию с Машковым, Весником и Щербаковым "Аляска, сэр!"