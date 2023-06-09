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Эстония запретила въезд Патриарху Кириллу

Эстония ввела запрет на въезд для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил эстонский МИД.

Эстония запретила въезд Патриарху Кириллу
© ТАСС

Помимо Патриарха под запрет попали ещё девять человек. Основанием для такого решения стало дело публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом Минюстом России).

«Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и сажали в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу», – сказано в сообщении МИД Эстонии.

Напомним, что 17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Публициста обвинили в государственной измене, распространении фейков о ВС РФ, а также руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. При этом 5 июня Евросоюз уже внёс в санкционный список девять россиян, в том числе замминистра юстиции Олега Свириденко.

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