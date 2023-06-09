Россиянам рассказали, как соцсети помогают ворам спланировать ограбление

Россиянам рассказали, как соцсети помогают ворам-домушникам спланировать ограбление
Россиянам стоит ограничить публикацию в соцсетях фотографий со своим автомобилем и другим ценным имуществом, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание воров-домушников. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
«Соцсети используются злоумышленниками для контроля перемещений жертвы, а также определения степени ее достатка по фотографиям дорогих гаджетов и украшений, места работы и так далее. Главным же образом преступники интересуются фотографиями автомобилей, поскольку по ним можно понять, где чаще всего человек паркуется. Отсутствие машины на привычном месте говорит об отсутствии жертвы дома и может служить сигналом к действию», – объяснил Бедеров.
Особенно внимательно к контенту в соцсетях, по его словам, россиянам стоит относиться во время поездок, когда жилплощадь и имущество в нем остаются без присмотра.
«Вполне резонно перед выездом на отдых оставлять дома камеру видеонаблюдения. Она вряд ли остановит вора, но может помочь после, когда полиция будет искать преступников. Изучая незнакомое помещение, вор наверняка будет оглядываться, и тогда его лицо может попасть в кадр, что заметно упростит работу сил МВД», – сказал Бедеров.
Также, по его словам, оставленная камера наблюдения может позволить владельцу дома или квартиры застать момент кражи дистанционно. Тогда стоит вызвать полицию на свой адрес, а также попросить соседей безопасным для себя образом отпугнуть воров. Сделать это можно, например, звонком или стуком в дверь квартиры.