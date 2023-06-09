Россиянам рассказали, как соцсети помогают ворам спланировать ограбление

«Соцсети используются злоумышленниками для контроля перемещений жертвы, а также определения степени ее достатка по фотографиям дорогих гаджетов и украшений, места работы и так далее. Главным же образом преступники интересуются фотографиями автомобилей, поскольку по ним можно понять, где чаще всего человек паркуется. Отсутствие машины на привычном месте говорит об отсутствии жертвы дома и может служить сигналом к действию», – объяснил Бедеров.