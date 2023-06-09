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В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Украине

В Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота из региона Украине, назвав данный шаг незаконным. Об этом заявил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, его цитирует РИА Новости.

В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Украине
© РИА Новости

Мальгин отметил, что принятое в Гааге решение не стало для музейщиков сюрпризом.

«Оно ожидаемое. Но от этого справедливости в этом решение ни на толику не прибавилось. Разумеется, это несправедливое, по большому счету незаконное решение», — заключил он.

Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

С 2014 года скифское золото находилось на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда нидерландский музей принял решение не отправлять коллекцию ни Крыму, ни Украине до соглашения между двумя сторонами или решения компетентного судьи.

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