В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 9 июня, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

В Домодедово перенесены вылеты четырех воздушных судов, пять авиарейсов отменены. Во Внуково задержаны пять рейсов, в Шереметьево — шесть.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в столичных авиагаванях не называется.