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Любимова заявила, что попытки отменить российскую культуру оказались провальными

Несмотря на многочисленные попытки, вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на слова главы Минкульта РФ Ольги Любимовой.

Любимова: попытки отменить российскую культуру оказались провальными
© РИА Новости

Она подчеркнула, что речь идет не только о классиках российской культуры, но и о современных деятелях искусства с их произведениями, в частности, кинематографом.

Например, на всех крупных мировых рынках так или иначе присутствуют российские сериалы, кино и анимация.

Безусловно, на сегодняшний день все еще имеют место различные абсурдные заявления и выпады в сторону российской культуры, однако воспринимаются они уже не так болезненно, как бывало поначалу, отметила Любимова.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что западные государства пытаются полностью запретить все, что относится к российской культуре. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.

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Президент РФ Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру.

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