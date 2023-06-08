Главу Союза журналистов России наградили премией "Золотой эфир-2023"

"Премия только начинается, она будет развиваться. Я хочу пожелать удачи тем, кто затеял это непростое дело. Обычно приходится награждать на разных форумах мне, но сегодня крайне редкий случай, когда награждают меня. Большое спасибо", - сказал Соловьев на церемонии награждения.