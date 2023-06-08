Богомолов рассказал, как россияне отреагировали на его статью об элите

"Я получаю широкий отклик от разных людей: и своего круга, и незнакомых, которые подходят и просто говорят спасибо. На днях был в МХТ имени Чехова, служащие театра, которые не выходят на сцену, говорили мне хорошие слова. Я переживал, потому что до конца не понимал, насколько она нужна обществу. Теперь важно продолжать: я готовлю вторую статью, а потом будут еще", — заверил Богомолов.