Богомолов рассказал, как россияне отреагировали на его статью об элите

Режиссер Богомолов признался, что люди благодарят его за статью "Диетическое горе"
Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов рассказал, что россияне благодарят его за недавнюю статью об элите "Диетическое горе". Об этом пишет РИА "Новости".
"Я получаю широкий отклик от разных людей: и своего круга, и незнакомых, которые подходят и просто говорят спасибо. На днях был в МХТ имени Чехова, служащие театра, которые не выходят на сцену, говорили мне хорошие слова. Я переживал, потому что до конца не понимал, насколько она нужна обществу. Теперь важно продолжать: я готовлю вторую статью, а потом будут еще", — заверил Богомолов.
Режиссёр признался, что хотел "растормошить" людей, которым посвящена статья. При этом Богомолов считает, что театр не может существовать отдельно от общества. Муж Ксении Собчак считает, что театр должен закаладывать культурный фундамент и давать людям энергию и силы. В своей статье "особых русских", в которых можно узнать творческую элиту РФ, Богомолов упрекнул в презрении к "темным" соотечественникам, желании усидеть на двух стульях и вернуть вчерашний день.